Der Goldpreis konnte sich zwar gestern leicht nach oben quälen. Doch Schwung sucht man aktuell vergeblich. Vor allem der Silberpreis tendierte erneut schwächer. Und auch die Minenaktien suchen nach Orientierung. Es finden sich kaum Impulse. Allerdings steht in den kommenden Wochen die Berichtssaison an, die wieder etwas mehr Schwung verleihen könnte. Der weltweit zweitgrößte Goldproduzent Barrick Gold stellt derweil neue Investments in Afrika in Aussicht - genauer gesagt in Tansania.Ursprünglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...