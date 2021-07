NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 2507 auf 2560 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister sei für die laufende Wiederöffnung der Wirtschaft gut positioniert, schrieb Analyst Paul Kratz in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das neue Kursziel resultiere aus den erhöhten Schätzungen./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / 12:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012969182

ADYEN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de