Investoren richten sich auf ein Sommerloch ein und treten an die Seitenlinie, bis auf einige ziemlich aktive Privatanleger. Goldberg warnt davor, die internationalen Anleger zu vergessen, und hat auch eine Idee, in welche Richtung diese sich bewegen könnten. Zusammenfassung Wenige Impulse kommen zurzeit vom hiesigen Aktienmarkt, im Kontrast zum Highflyer in den USA. Mit 7 Prozent haben sich etliche Profis an den Seitenrand verzogen. 5 Prozent waren zuvor short, 2 Prozent long. Die Marktstimmung ...

