Von Eliézer Ndinga, Research Associate bei 21Shares Am vergangenen Freitag, dem 2. Juli, erlebte das Bitcoin-Netzwerk die größte jemals gesehene Difficulty-Anpassung, die Mining Difficulty fiel dabei um fast 28 Prozent.[1] Zur Erinnerung: Eine Difficulty-Anpassung wird in Zusammenhang mit der Leichtigkeit des Bitcoin-Mining, ausgedrückt in der zur Verfügung stehenden Rechenleistung oder Hashrate, vorgenommen. Ein Rückgang der Difficulty erfolgt, wenn es durch zurückgehende Rechenleistung im Mining-Wettbewerb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...