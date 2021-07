Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag schwächer in den Handel starten. Ein Bankenindikator auf den heimischen Leitindex ATX tendierte rund eine Stunde vor Handelseröffnung um 0,43 Prozent schwächer. Nach einem wenig veränderten Vortag und deutlichen Verlusten am Dienstag sollte der heimische Aktienmarkt weiter zurückgehen. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten eine ...

