Kaum eine Veränderung gab es am gestrigen Handelstag für den heimischen Markt, der ATX rutschte nach Zuwächsen am Vormittag im weiteren Verlauf ins Minus, drehte zum Handelsende aber wieder ins Plus und endete mit einem marginalen Zuwachs von 0,02%. Die Meldungslage zu den einzelnen Unternehmen war gestern wieder einmal sehr dünn. Die Ölwerte setzten die Abwärtstendenz des Vortages fort, für die OMV ging es um weitere 0,7% nach unten, die deutlich größeren Abgaben gab es erneut für Schoeller-Bleckmann, wo zu Handelsende ein Minus von 2,5% zu Buche stand. Auch die Banken hatten einen eher durchwachsenen Tag, die Bawag musste 1,9% abgeben, für die Erste Group gab es ein Minus von 0,5%, lediglich die Raiffeisen konnte zulegen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...