Der Optikerkonzern hat nach Zuwächsen im ersten Halbjahr erstmals eine konkrete Prognose für das Gesamtjahr abgegeben. So soll der Umsatz 2021 von 1,4 Mrd. Euro im Vorjahr auf rund 1,7 Mrd. Euro steigen. Der Gewinn vor Steuern soll auf etwa 200 Mio. Euro zulegen, nach 175,5 Mio. Euro im Jahr zuvor.



Im ersten Halbjahr wuchs der Konzernumsatz vorläufigen Berechnungen zufolge um fast 30 % auf 790 Mio. Euro. Den Gewinn vor Steuern erwartet FIELMANN bei etwa 95 Mio. Euro - das würde einem Plus von rund 150 % im Vergleich zum Vorjahr entsprechen.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion



