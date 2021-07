Mit mehreren Abschlüssen hat der Windparkbetreiber und -projektierer Energiekontor in den vergangenen Tagen für Aufsehen gesorgt. Die Aktie hat die Korrektur beendet und notiert wieder knapp unterhalb des Rekordhochs von Anfang des Jahres. Am Donnerstag wurde nun ein weiterer Projektverkauf vermeldet.Energiekontor verkauft eine zweite Anlage in Jülich Ost an die CEE Group. Bereits vor rund einem Monat war eine baugleiche Anlage an dem Standort veräußert worden. Die CEE Group wiederum war auch vor ...

