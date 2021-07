DJ FDA prüft Asthma-Mittel von Astrazeneca bevorzugt

Von Jaime Llinares Taboada

BARCELONA (Dow Jones)--Astrazeneca bekommt für seinen Wirkstoff Tezepelumab zur Behandlung von Asthma-Patienten von der US-Gesundheitsbehörde FDA den Status Priority Review für ein beschleunigtes Zulassungsverfahren. Das zusammen mit Amgen entwickelte Mittel ist der erste und einzige biologische Wirkstoff, der Asthmaattacken in einer breiten Population konsistent und signifikant vermindert, wie sich in Phase-2- und Phase-3-Studien gezeigt hat, heißt es in einer Mitteilung des britisch-schwedischen Pharmakonzerns.

Die FDA gewährt Zulassungsanträgen für jene Medikamente eine vorrangige Prüfung, die nach ihrer Einschätzung signifikante Vorteile gegenüber den verfügbaren Optionen bieten.

