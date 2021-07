Mit der Produktion des Corona-Impfstoffes von BioNTech und dem US-Partner Pfizer leistet Dermapharm einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Und auch die Entwicklung eines Medikaments will das Unternehmen unterstützen. Dafür hat sich Dermapharm an einem aussichtsreichen Player beteiligt.Dermapharm erwirbt im Rahmen einer Kapitalerhöhung 24,9 Prozent der Anteile an der CORAT Therapeutics GmbH. Das Unternehmen wurde erst im Mai 2020 ins Leben gerufen und verfügt dem Vernehmen nach ...

