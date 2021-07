Vorgestern war in der Börse-Intern zu lesen, dass "die aktuell vergleichsweise hohen Ölpreise in vielen Ländern […] zu steigenden Verbraucherpreisen" führen. Und diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Inflationserwartungen wider. So stieg das Barometer für die langfristigen Inflationserwartungen im Euroraum, der sogenannte Five-Year-Five-Year-Forward, vorgestern auf 1,6344 %. Zur Einordnung: Am 17. März berichtete ich, dass mit 1,512 % der höchste Stand seit März 2019 erreicht worden war. Und ...

