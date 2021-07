DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte steigen im Mai leicht

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im Mai wie erwartet leicht gesteigert. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 0,3 Prozent mehr als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus in dieser Höhe vorausgesagt. Die Exporte sind damit den 13. Monat in Folge gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 36,4 Prozent höher.

Corona-Krise hat Tourismus weiter fest im Griff

Die Corona-Krise lastet weiterhin stark auf dem Tourismus in Deutschland. Im Mai 2021 zählten die Beherbergungsbetriebe 14,3 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Das waren zwar 29,4 Prozent mehr Übernachtungen als im von der Corona-Krise stark beeinträchtigten Mai 2020, aber nur etwa ein Drittel der Übernachtungen im Mai des Vorkrisenjahres 2019 (minus 67,8 Prozent).

Ifo: Materialmangel in der Baubranche verschärft sich

Die deutschen Bauunternehmen leiden einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge immer stärker unter Materialmangel und steigenden Einkaufspreisen. "Die Probleme sind vielfältig und haben sich gegenüber dem Vormonat nochmals verschärft", sagte Felix Leiss, Umfrageexperte beim Ifo-Institut. 95,2 Prozent der Befragten berichteten im Juni von steigenden Einkaufspreisen in den vorangegangen drei Monaten.

EZB will Überschreiten von 2 Prozent Inflation zulassen - Agentur

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg darauf geeinigt, künftig glatt 2 Prozent Inflation anzustreben und ein Überschreiten dieses Zielwerts zu tolerieren. Diese Entscheidung sei nach Gesprächen am Dienstag und Mittwoch gefallen, meldet Bloomberg unter Berufung auf eine informierte Person. Die EZB will die Kernergebnisse ihrer Strategieprüfung am Donnerstag um 13.00 Uhr veröffentlichen, um 14.30 Uhr beginnt eine Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

Fed-Protokoll: Diskussionen über richtigen Zeitpunkt für Tapering

Die US-Notenbanker haben bei ihrer Ratssitzung am 15. und 16. Juni darüber diskutiert, ob und wann die Federal Reserve mit einer Rückführung der Stimuli für die Wirtschaft beginnt. Wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht, meinten Teilnehmer, dass sie die Stimuli möglicherweise früher als ursprünglich erwartet herunterfahren müssten, weil die Wirtschaft dieses Jahr schneller wachse als projiziert. Aktuell zeigten sie sich aber noch nicht dazu bereit.

Bostic: Zeit für Tapering rückt näher, genauer Zeitpunkt aber offen

Nach Einschätzung des Präsidenten der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, rückt der Zeitpunkt für eine Drosselung des monatlichen 120 Milliarden Dollar schweren Anleihekaufprogramms der US-Notenbank näher. Wann genau es so weit sein wird, könne er jedoch noch nicht sagen, denn der passende Zeitpunkt werde nicht zuletzt von den Konjunkturdaten der kommenden Monate abhängen, sagte Bostic, der zurzeit stimmberechtigt im zinsgebenden Offenmarktausschuss der Federal Reserve ist, nach der Veröffentlichung des Protokolls der letzten Ratssitzung am 15. und 16. Juni.

Dutzende US-Bundesstaaten verklagen Google wegen Kartellrechtsverstößen

Generalstaatsanwälte in 36 US-Bundesstaaten haben Klage gegen den Internetriesen Google und die Muttergesellschaft Alphabet eingereicht. Darin werfen sie Google vor, mit seinem App-Store für Android-Smartphones gegen Kartellrecht zu verstoßen. Laut der Klage hat Google ein Monopol auf den Vertrieb von Apps auf Android-Geräten durch seinen Play Store inne, und die hohen Provisionsgebühren, die sich auf bis zu 30 Prozent belaufen können, schadeten App-Entwicklern und Unternehmen.

Studie: Hitzewelle in den USA und Kanada ohne Klimawandel "praktisch unmöglich"

Die beispiellose Hitzewelle im Westen der USA und in Kanada wäre einer Studie zufolge ohne den Klimawandel "praktisch unmöglich" gewesen. "Es gibt absolut keinen Zweifel, dass der Klimawandel hier eine entscheidende Rolle gespielt hat", sagte die Klimaforscherin Friederike Otto von der Universität Oxford bei einer Pressekonferenz. Die durch Treibhausgase verursachte Erwärmung des Planeten habe die Hitzewelle in den USA mindestens 150 Mal wahrscheinlicher gemacht.

Raketen auf US-Botschaft in Bagdad abgefeuert

Die US-Botschaft im Irak ist erneut Ziel eines Raketenangriffs geworden. Drei Geschosse seien am Donnerstagmorgen auf die diplomatische Vertretung in Bagdad abgefeuert worden, teilte die irakische Armee mit. Sie seien nahe der Botschaft in der stark abgesicherten Grünen Zone eingeschlagen. Erst am Montag hatte die US-Armee eine bewaffnete Drohne über der Botschaft in Bagdad abgeschossen.

Vier "Söldner" nach Mord an haitianischem Präsidenten getötet

Nach der Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse sind mehrere Verdächtige getötet worden. Vier "Söldner" seien am Mittwoch erschossen und zwei weitere festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Das Attentat auf Moïse löste international Bestürzung aus und dürfte die Krise in dem von Instabilität und großer Armut geprägten Karibikstaat noch verschärfen. Am Donnerstag befasst sich der UN-Sicherheitsrat mit der Lage in dem Land.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Juni 2,0% - CBS

Niederlande Inflationsrate Mai war 2,1% - CBS

