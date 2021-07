Da heute Abend das große Jubiläums-Webinar des aktienlust-Club stattfindet (noch sind einige wenige Plätze frei), hat Jürgen schon gestern Abend einen Blick auf das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank geworfen. Diese hat ganz offensichtlich keine Eile, die lockere Geldpolitik überstürzt zu beenden. Derweil haben mit Amazon und Apple zwei echte Techschwergewichte wieder neue Kaufsignale generiert. Damit fungieren die IT-Giganten wohl einmal mehr als Kapitalstaubsauger. Noch immer hält hingegen der Druck auf die China-Aktien an der Nasdaq an. Sicherlich auch ein Politikum. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.