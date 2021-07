Berlin (ots) -Vantage Data Centers, ein weltweit führender Anbieter für die Entwicklung von Hyperscale-Rechenzentren, hat den Spatenstich für zwei Neubau-Projekte in Berlin und Warschau gesetzt. Die beiden Standorte sind Teil einer US$ 2 Milliarden schweren Expansion des Unternehmens in Europa. Mit diesen beiden neuen Projekten schafft Vantage an strategisch interessanter Lage ein attraktives Angebot an branchenführenden Rechenzentrumsflächen für Hyperscaler, Cloud-Anbieter und Großunternehmen. Damit entwickelt Vantage Data Centers bereits seinen zweiten Campus in Deutschland und den ersten auf polnischem Boden.Data Center Campus Berlin (https://vantage-dc.com/data-center-locations/europe/berlin-germany/)Der 24.000 Quadratmeter große Campus (BER1) im Brandenburg Park, etwa 10 Kilometer südlich von Berlin an der Autobahn A10, wird aus zwei hochmodernen Rechenzentren bestehen, die nach ihrer Fertigstellung zusammen 32 MW an kritischer IT-Last bieten. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts ist für Anfang 2022 geplant, zu diesem Zeitpunkt werden bereits 8 MW an IT-Kapazität bereitgestellt.Als Teil des hauseigenen Nachhaltigkeitsprogramms bietet Vantage in BER1 eine hocheffiziente Kälteanlage mit indirekter freier Kühlung und die Option zur Abgabe von Abwärme. Der Campus verfügt außerdem über eine Photovoltaikanlage für nicht kritische Versorgungsbereiche, sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge, ausgedehnte Grünflächen und eine unterirdische Retention, um den Abfluss in die örtlichen Gewässer zu regulieren.Data Center Campus Warschau (https://vantage-dc.com/data-center-locations/europe/warsaw-poland/)Der 36.000 Quadratmeter große Campus (WAW1) wird aus zwei hochmodernen Rechenzentren mit insgesamt 48 MW kritischer IT-Last bestehen. Die erste Anlage hat eine Kapazität von 16 MW, die zweite umfasst 32 MW. Die Fertigstellung der ersten Phase ist für Anfang 2022 geplant und wird 8MW IT-Kapazität bieten.Auch dieser Campus wird seinen Nutzern die Optionen bieten, erneuerbare Energien, hocheffiziente Kälteanlagen mit indirekter freier Kühlung und E-Auto-Ladestationen zu nutzen. Außerdem wird es flexible Arbeitsbereiche, sichere Lagerräume und verschiedene Besprechungsräume geben."Die Spatenstiche in Berlin und Warschau sind ein weiterer Beleg unseres schnellen globalen Wachstums und unserer branchenführenden Time-to-Market-Strategie", sagt Antoine Boniface, Präsident von Vantage Data Centers Europa. "Allein in den letzten sechs Monaten hat Vantage mit den Greenfield-Entwicklungen in Berlin, Warschau, Zürich und Frankfurt bewiesen, dass wir branchenführende Großrechenzentren in kürzester Zeit errichten können, um den hohen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden."Vantage Data Centers investiert seit seinem europäischen Markteintritt im Februar 2020 immer weiter in den Standort und hat unter anderem Etix Everywhere und Next Generation Data übernommen. Zusätzlich zu Berlin und Warschau ist das Unternehmen nun in Frankfurt und Cardiff vertreten und wird noch in diesem Jahr einen Campus in Zürich eröffnen. Um die kontinuierliche Expansion und das schnelle Wachstum des Unternehmens zu unterstützen, hat Vantage sein europäisches Führungsteam mit den Neuzugängen Nick Haslehurst, Chief Financial Officer, Europe; Christophe Strauven, Senior Vice President der Finanzableitung; Robert Mcghie, Senior Vice President der Bauabteilung; und Szab Gall, Vice President, Associate General Counsel, weiter verstärkt.Über Vantage Data CentersVantage Data Centers sorgt für Energie, Kühlung, Sicherheit und Konnektivität für die Unterbringung der IT weltbekannter Hyperscaler, Cloud Provider und Konzerne. Das Unternehmen entwickelt und betreibt Rechenzentren in je sechs Märkten in Nordamerika und Europa. Dabei entwickelt Vantage Data Centers Design und Architektur von Rechenzentren auf innovative Weise weiter, um diese erheblich verlässlicher, effizienter und nachhaltiger betreiben zu können. Das Ergebnis sind flexible Umgebungen für modernste digitale Infrastrukturen, die schnell skalieren können, wie es der Markt erfordert. Mehr unter www.vantage-dc.comPressekontakt:Mark FreemanVantage Data Centersmfreeman@vantage-dc.com+1-202-680-4243Yannik BartlingOseon for Vantage Data Centersyannik@oseon.com+49-69-34 86 909-15Original-Content von: Vantage Data Centers, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149843/4962906