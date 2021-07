Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Hierzulande und in den USA sind die Renditen zuletzt deutlich gesunken, wohl auch angesichts teilweise enttäuschender Konjunkturdaten, so die Analysten der Helaba.Von einer allgemeinen Risikoaversion könne jedoch nicht gesprochen werden. So seien die Spreads weitgehend stabil und der deutsche Leitindex pendele seit Wochen um 15.600 Punkte, während der S&P 500 auf Rekordniveau liege. Auch die Wachstums- und Erholungsperspektiven der wichtigen Volkswirtschaften seien intakt, wenngleich Stimmungsindikatoren auf hohen Niveaus zu konsolidieren begonnen hätten. Seien sinkende Inflationserwartungen der Treiber der Entwicklung? Mitnichten, denn in der Eurozone habe sich die mittelfristige Inflationserwartung (5J/5J) wieder dem Hoch von Mitte Mai bei 1,64% genähert. ...

