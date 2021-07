Munsbach (www.fondscheck.de) - Mit dem abgelaufenen Monat wird auch schon wieder das Ende des ersten Halbjahres markiert, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930).Deshalb biete es sich an, die nachfolgende Rückschau nicht nur für einen, sondern gleich für sechs Monate zu tätigen. Der Ethna-AKTIV habe unter geringen Schwankungen an den positiven Entwicklungen des Kapitalmarktes partizipieren können und zum Ende des ersten Halbjahres eine Performance von knapp unter 2% verbucht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...