Aschheim (www.fondscheck.de) - "Im zweiten Quartal haben es unsere Kunden, was den Handel angeht, etwas ruhiger angehen lassen. Sowohl die ersten drei Monate des Jahres als auch 2020 waren jedoch auch in dieser Hinsicht extrem", sagt Kai Friedrich, CEO der ebase."Zugleich ist aber festzuhalten, dass die Kunden der ebase ihre Fondsbestände auch in den vergangenen drei Monaten weiter ausgebaut haben." Zwar seien die Handelsaktivitäten bei aktiv gemanagten Fonds im Durchschnitt des zweiten Quartals auf 92 Prozent des Vorjahresdurchschnitts gesunken, Ende Juni habe dieser Wert bei 82 gelegen. Allerdings habe der Fundflow-Faktor bei 1,55 gelegen, was bedeute, dass die Fondskäufe um 55 Prozent über den Verkäufen gelegen hätten. ...

