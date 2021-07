Guten Morgen, der DAX verläuft weiterhin in einer Seitwärtsspanne im Bereich von etwa 15.470 und 15.720 Punkten. Am Vortag ging der DAX bei 15.692 Punkten aus dem Handel, nachdem im Tageshoch zuvor 15.700 Punkte erreicht wurden. Im frühen Handel zeigt sich der DAX am Donnerstagmorgen bei 15.490 Punkten tiefer. Auf der Unterseite bleibt der DAX durch den 50er-EMA und die untere Trendkanalbegrenzung im Tageschart unterstützt. ...

