Das Hinzufügen neuer Regionsgruppen und SOC 2-Compliance ermöglicht es Entwicklungsteams, die Anforderungen an die Datenresidenz und behördliche Vorschriften einfach zu erfüllen. Nulldatenbankoperationen erforderlich.

Fauna, die Daten-API für moderne Anwendungen, gab heute die Verfügbarkeit einer neuen US-amerikanischen und europäischen Regionsgruppe und das Erreichen der SOC 2-Konformität bekannt, um die Anforderungen der Kunden an Datenresidenz und regulatorische Compliance zu unterstützen. Das Unternehmen gab außerdem die Aufnahme einer neuen Vertriebsleitung mit umfassender Erfahrung im Entwickler- und Unternehmensverkauf bekannt. Die Kombination dieser neuen Funktionen und der Vertriebsleitung wird dazu beitragen, die Akzeptanz von Fauna bei den Kunden weltweit zu beschleunigen.

Bis jetzt hat Fauna im Jahr 2021 ein Wachstum von mehr als 200 an Neukunden in über 50 Ländern rund um den Globus verzeichnet. Durch die Nutzung von Fauna bringen diese Unternehmen bahnbrechende neue Anwendungen schneller auf den Markt, indem sie sich stark auf die Entwicklerproduktivität von Fauna verlassen und auf die Pflege und Versorgung der traditionellen Datenbankinfrastruktur verzichten.

"Da unser Kundenstamm weltweit gewachsen ist und größere Unternehmen mit der Einführung von Fauna begonnen haben, ist es für uns von entscheidender Bedeutung, zusätzliche Compliance-Level und detailliertere Möglichkeiten bereitzustellen, mit denen Kunden ihre Anforderungen an die Datenresidenz bei Fauna verwalten können", sagte Eric Berg, CEO von Fauna. "Die Kombination aus SOC2-Compliance und unserer neuen Region Groups-Architektur ermöglicht es uns, diese Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig ein großartiges Entwicklererlebnis und den Nulldatenbankoperationen-Ansatz zu bieten, den unsere Kunden lieben. Matt Slagles Ergänzung des Teams, um den Vertrieb zu skalieren und ein dynamisches Partner-Ökosystem aufzubauen, fügt auch die richtige Führung und den richtigen Fokus hinzu, um unser Geschäft zu beschleunigen, indem sichergestellt wird, dass Kunden weltweit mit Fauna erfolgreich sind."

Neue geografische Regionsgruppen

Die für Fauna einzigartige neue Regionsgruppenfunktion ermöglicht es globalen Marken, lokale Anforderungen an die Datenresidenz zu erfüllen, ohne die Leistung, Latenz und Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen, die durch die Verteilung von Daten über mehrere Cloud-Regionen über eine geografische Region hinweg erzielt werden. Darüber hinaus wurde die Steuerung von Regionsgruppen zu der Zero-Operations-Erfahrung hinzugefügt, die Kunden an Fauna lieben keine Datenbankoperationen erforderlich.

Länder auf der ganzen Welt haben Datenhoheits- und Datenschutzgesetze wie die DSGVO eingeführt, die Unternehmen verpflichten, Anwendungsdaten in demselben Bereich zu speichern, aus dem sie generiert wurden. Um Anwendungen performanter und widerstandsfähiger zu machen, möchten Unternehmen jedoch auch die Daten ihren Benutzern über mehrere Cloud-Regionen hinweg näher bringen.

"App-Entwickler möchten sich auf die Entwicklung der App konzentrieren und sich nicht um regionale und internationale Vorschriften und Einschränkungen oder den Aufbau von Hochverfügbarkeits- und Redundanzdiensten in modernen verteilten Infrastrukturen kümmern", sagte James Governor, Mitbegründer von Redmonk. "Die einfache Kontrolle der Datenresidenz in bestimmten geografischen Regionen wird das Leben für Entwickler erheblich erleichtern."

Die neuen Funktionen von Fauna erfüllen diese Anforderungen, indem sie es Unternehmen ermöglichen, ihre Datenbanken einem bestimmten geografischen Gebiet, einer sogenannten Regionsgruppe, zuzuordnen. Innerhalb jeder Regionsgruppe verteilt und skaliert Fauna diese Datenbanken automatisch über mehrere Cloud-Regionen innerhalb dieses Bereichs, um die Abfragelatenz zu minimieren und gleichzeitig die Datenstabilität zu gewährleisten. All dies geschieht ohne jeglichen Betriebsaufwand für einen Fauna-Kunden und hält weiterhin unser Versprechen für den Null-Datenbank-Betrieb ein.

Kunden haben die Flexibilität, Regionsgruppen zu kombinieren und abzugleichen und Datenbanken zu erstellen, wo das Geschäft es erfordert. Entwickler können lokal innerhalb einer einzigen Regionsgruppe beginnen und neue Datenbanken in zusätzlichen geografischen Gebieten hinzufügen, wenn ihr Kundenstamm weltweit wächst.

"Die neuen Regionsgruppen der Fauna beschreiten neue Wege in der Art und Weise, wie und wo Daten gespeichert und skaliert werden, was einen großen Einfluss auf die Leistung und den Datenschutz hat", sagte Hassen Karaa, Vice President of Product von Fauna. "Wir haben in jeder geografischen Region die richtige Dateninfrastruktur eingerichtet, um unseren wachsenden Kundenanforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus verwalten wir es transparent, damit sich unsere Kunden auf die Entwicklung von Anwendungen konzentrieren können, die skalierbar sind und ihren lokalen Datenschutzbestimmungen und -gesetzen entsprechen."

SOC 2-Konformität

Datensicherheit, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Zuverlässigkeit sind wichtige Aspekte für Unternehmen, die öffentliche Cloud-Infrastrukturen und SaaS-Anbieter verwenden. Als Cloud-native API wurde Fauna mit diesen Überlegungen entwickelt.

Um das Engagement für diese Prinzipien zu demonstrieren, hat Fauna den AICPA SOC2-Kontrollrahmen gewählt und ist jetzt SOC 2 Typ 1 konform. Die Serviceverpflichtungen und Systemanforderungen von Fauna wurden auf der Grundlage der Vertrauensdienste-Kriterien für Sicherheit, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit erfüllt. Ein Bericht vom Typ 1 ist unter NDA verfügbar.

"Da wir unsere Dienstleistungen weltweit schnell ausbauen, ist die Einhaltung lokaler Datenschutzbestimmungen und Datensicherheit für unsere Expansion von entscheidender Bedeutung, insbesondere da wir mit Regierungen zusammenarbeiten", sagte Felix Engelhardt, Lead Engineer bei EIDU. "Unser Einsatz von Fauna hat unsere Fähigkeit, Ideen auf den Markt zu bringen, erheblich beschleunigt, und die heute eingeführten neuen Funktionen sind entscheidend für unser Wachstum. Wir begrüßen Faunas Innovation und Reaktionsfähigkeit auf unsere Compliance-Anforderungen."

Neue Vertriebsleitung für mehr Kundenerfolg

Im Rahmen der Bemühungen des Unternehmens, den Kundenerfolg zu beschleunigen, hat Fauna Matt Slagle als neuen Vice President of Sales eingestellt. Slagle kommt von New Relic zu Fauna. Dort half er, das Unternehmen von weniger als 100 Mitarbeitern und einem Umsatz von weniger als 10 Millionen USD auf 2.200 Mitarbeiter und etwa 700 Millionen USD jährlicher wiederkehrender Einnahmen auszubauen. In seiner letzten Position war er Group Vice President of Sales und leitete ein 140-köpfiges Team, das einen Umsatz von mehr als 100 Millionen USD erwirtschaftete.

"Ich kam zu Fauna, weil ich das Potenzial des Unternehmens erkannte, durch eine entwicklerorientierte Markteinführung eine wichtige Kraft im Bereich Datenmanagement und App-Entwicklung zu sein", sagte Slagle. "Die Kunden von heute lieben die Entwicklererfahrung und den Null-Datenbank-Betrieb, die Fauna bietet, und ich freue mich, dem Team beizutreten und den Fokus auf den Kundenerfolg zu beschleunigen."

Über Fauna

Fauna ist die Daten-API für moderne Anwendungen. Mit Fauna können Entwickler Code vereinfachen, Kosten senken und Anwendungen schneller versenden, indem sie ihre Datenbankinfrastruktur durch eine hochproduktive und programmierbare Daten-API ersetzen, die die Leistungsfähigkeit benutzerdefinierter Geschäftslogik mit der Benutzerfreundlichkeit von GraphQL kombiniert. Die zugrunde liegende global verteilte Speicher- und Rechen-Engine ist schnell, konsistent und zuverlässig und verfügt über eine moderne Sicherheitsinfrastruktur. Fauna ist selbst ein serverloses Angebot, mit dem man schnell loslegen kann und Entwicklern die Freiheit von Datenbankoperationen in jeder Größenordnung ermöglicht. Innovatoren wie Hannon Hill, ShiftX, DigitalAX und MeetKai vertrauen darauf, dass Fauna ihre Anwendungen unterstützt. Fauna wird von den führenden Risikoinvestoren Madrona Venture Group, ADDITION, GV und CRV unterstützt und hat seinen Hauptsitz in San Francisco mit einem erfahrenen Führungsteam von Microsoft, Okta, Amazon, New Relic, Twitter und Oracle. Für weitere Informationen besuchen Sie fauna.com oder folgen Sie uns unter @fauna.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210708005364/de/

Contacts:

Joe Volat, Milestone PR joe@milestone-pr.com