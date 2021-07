Berlin (ots) -- Enpal schließt mit 100 Millionen Euro bislang größte Finanzierungsrunde ab, angeführt von HV Capital.- Zudem investieren u.a. Peter Rive, Mitgründer von SolarCity, HelloFresh-Mitgründer Thomas Griesel, und Ex-Auto1-COO Christopher Muhr. Berenberg fungiert in der Finanzierungsrunde als Sole Lead Arranger.- Erst 2017 gegründet, ist Enpal mit über 8.000 Kunden führend bei der Vermietung von Solaranlagen und konnte sein Ergebnis mit über 4.500 installierten Anlagen 2020 verdreifachen - so wie kein anderes deutsches Solarunternehmen.Berlin (ots) - Die Solarbranche in Deutschland boomt, vor allem die Zahl der Anlagen auf Eigenheimdächern ist im vergangenen Jahr enorm gewachsen. Vorreiter bei der Vermietung von Solaranlagen ist das Berliner Unternehmen Enpal. Gerade einmal vier Jahre am Markt, konnte Enpal (https://www.enpal.de/) sein Ergebnis im vergangenen Jahr trotz Corona Krise mehr als verdreifachen.Das zieht jetzt weitere Kapitalgeber an, die 100 Millionen Euro in Enpal investieren. Maßgeblich unterstützt wurde Enpal in dieser Runde durch die Investmentbank Berenberg als Sole Lead Arranger. Neben dem Lead Investor HV Capital beteiligen sich eine Vielzahl an weiteren deutschen und internationalen Investoren, wie unter anderem E.R. Capital, FRIBA Investment und Heliad Equity Partners. Darüber hinaus zählen zu den weiteren Investoren u.a. Pionier des PV-Leasings in den USA und Mitgründer von SolarCity Peter Rive, HelloFresh-Mitgründer Thomas Griesel und Ex-Auto1-COO Christopher Muhr.Das Investment ist die bislang größte Finanzierung für Enpal. In den vergangenen 12 Monaten konnte Enpal zudem sein Refinanzierungsvolumen mit Partnern wie der Berliner Volksbank, ING und der DKB auf mehr als 150 Millionen Euro aufstocken.HV Capital wird künftig als Sparringspartner für Enpal fungieren. Dr. Christian Saller, General Partner bei HV Capital, sagt: "Enpal hat ein erstklassiges, erfahrenes Führungsteam, das auf dem besten Weg dahin ist, die Zukunft der Energiebranche für immer zu verändern. Aufgrund der Größe des noch sehr jungen Marktes für erneuerbare Energien sehen wir enormes Wachstumspotenzial für Enpal. Wir freuen uns sehr, das Team nun unterstützen zu können." HV Capital (ehemals Holtzbrinck Ventures) ist einer der erfolgreichsten und finanzstärksten Early Stage- und Wachstumsinvestoren in Europa, das bereits über 200 Unternehmen mit seinem Netzwerk und langjähriger Expertise unterstützt. In der Vergangenheit hat HV Capital unter anderem in Zalando, Delivery Hero, FlixMobility, Sennder und SumUp investiert.Gründer Mario Kohle will das frische Kapital nun nutzen, um das Wachstum von Enpal und die Verbreitung grüner Energie weiter voranzutreiben. "Schon heute bauen wir jeden Tag so viele Anlagen wie im gesamten Jahr 2017. Dieses Momentum wollen wir in den nächsten Jahren ausbauen, um Ende des Jahrzehnts eine Million Solaranlagen installieren zu können. Wir freuen uns daher riesig, dass wir nun HV Capital als starken Partner an unserer Seite haben, der uns dabei helfen wird, zu einer der großen Energieplattformen des 21. Jahrhunderts zu werden", sagt der Gründer.Um die ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen, will Mario Kohle das gesammelte Kapital insbesondere in Technologie investieren und Enpals Produktportfolio erweitern. "Neben Solaranlagen bieten wir jetzt auch Stromspeicher für unsere Kunden an, um grüne Energie endlich massentauglich und für alle Haushalte erschwinglich zu machen", so der Gründer.Mit der neuen Finanzierungsrunde versammelt das Berliner Unternehmen immer mehr Start-up-Größen unter seinen Geldgebern: Neben Delivery-Hero-Gründer Lukasz Gadowski und Alexander Samwer (Picus Capital) sind seit 2020 auch die Zalando-Gründer und der führende Silicon Valley-Investor Princeville Capital dabei, dessen Climate Technology Fund u.a. von Schauspieler und Umweltaktivist Leonardo DiCaprio beraten wird.Grüne Energie massentauglich machenMit Solaranlagen im Abo Modell will Enpal es Hausbesitzern so einfach wie möglich machen, an eine eigene Solaranlage zu kommen. "Nur wenn wir für Menschen Angebote schaffen, die grün, günstig und unkompliziert sind, können wir die Klimakatastrophe verhindern", sagt Mario Kohle. Bei Enpal ist die Miete der Solaranlagen über 20 Jahre oft günstiger als der bisherige Stromtarif. Allein 2020 verbaute Enpal 4.500 Solaranlagen - kein anderes deutsches Solarunternehmen hat jemals so viele installierte Anlagen in einem Jahr gemeldet. Die Vision: Bis Ende des Jahrzehnts eine Million Solaranlagen installieren und so zur größten grünen Energieplattform in Europa werden. Das frische Kapital soll dem Berliner Unternehmen dabei helfen, diese Vision langfristig umzusetzen.Über Enpal (https://www.enpal.de/)Erst 2017 von Mario Kohle, Viktor Wingert und Jochen Ziervogel gegründet, ist die Enpal-Gruppe mit über 8.000 Kunden inzwischen der größte Anbieter von Solarlösungen für Hausbesitzer in Deutschland. Das Besondere: Enpal bietet Solaranlagen im Abonnement an. Hohe Investitionskosten fallen für Hausbesitzer somit weg. Nach 20 Jahren Laufzeit kann die Anlage für nur einen Euro übernommen werden. Für Interessenten bietet Enpal ein umfangreiches Paket mit Beratung und Planung an. Die Installation übernehmen geprüfte Partner vor Ort. Vom Erstkontakt bis zum Ablauf des Abonnements: Enpal kümmert sich um den gesamten Prozess. Eigenheimbesitzern wird es damit so einfach wie möglich gemacht. Ziel von Enpal ist es, Ende des Jahrzehnts eine Millionen Haushalte mit einer eigenen Solaranlage zu versorgen. Aktuell beschäftigt Enpal rund 700 Angestellte.Über HV Capital (https://www.hvcapital.com/)Seit 2000 investiert HV Capital, ehemals HV Holtzbrinck Ventures, über verschiedene Generationen von Fonds in Internet- und Technologieunternehmen und ist einer der erfolgreichsten und finanzstärksten Frühphasen- und Wachstumsinvestoren Europas. HV Capital hat sich bereits an rund 200 Unternehmen beteiligt, darunter Zalando, Delivery Hero, FlixMobility, Depop und SumUp. Die Summe aller HV Fonds beträgt insgesamt 1,7 Mrd. EUR. 