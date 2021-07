ITM Power teilte am Mittwoch mit, dass in Japan bald der erste Einsatz der ITM-Technologie erfolgen wird. Die japanische Unternehmensgruppe Sumitomo und das Versorgungsunternehmen Tokyo Gas haben ein Demonstrationsprojekt angekündigt. Die Aktie konnte nach der Meldung leicht zulegen, ging im Laufe des Tages aber auf Tauchstation. Tokyo Gas und Sumitomo werden an der Tokio Gas Yokohama Techno Station einen Testlauf durchführen. Dabei soll ein von ITM entwickelter Festpolymer-Wasserelektrolyseur der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...