In unserem wöchentlichen Marketing-Briefing für t3n-Pros geht es heute darum, wie einfach Marketing manchmal sein kann, wenn man es denn nur will. Apple ist da ein gutes Vorbild. Unter den Menschen, die ihr berufliches Dasein in der Marketing-Branche fristen, gilt als fest ausgemacht, dass in der jüngeren Vergangenheit alles viel schwieriger geworden ist. Stimmt ja auch irgendwie: Ständig gibt es neue Plattformen, die irgendwie Relevanz haben. Im Zoo an Tools wächst die Artenvielfalt mehr oder weniger ungebremst. Nicht zuletzt wollen die Endverbraucher:innen auch immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...