Stuttgart (ots) - SWR und Kindermedienland Baden-Württemberg machen Grundschulen fit für MedienIm kommenden Schuljahr 2021/22 nehmen 14 Grundschulen, je sieben aus den Regierungsbezirken Freiburg und Stuttgart, am Bildungsprojekt "Medienrechte für Kinder" teil. Der Südwestrundfunk (SWR) und die Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg machen gemeinsam mit Workshops und einem Elternabend Grundschüler*innen, Lehrkräfte und Eltern fit für Medien.Kindermedienrechte kinderleichtKinder wachsen mit digitalen Medien auf. Bedienen und Anwenden sind kinderleicht, aber welche Rechte haben Kinder dabei? Wie können Kinder begleitet, gestärkt, aber auch geschützt werden, wenn es um Privatsphäre, Datenschutz, Teilhabe oder Meinungsfreiheit geht? Der SWR und die Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg haben mit zahlreichen Partnern das Bildungsprojekt "Medienrechte für Kinder" aufgelegt, das sich gezielt an Grundschullehrkräfte, Kinder und Eltern richtet.Workshops für GrundschulenFür das Schuljahr 2021/22 konnten sich Grundschulen aus den Regierungsbezirken Freiburg und Stuttgart um die Teilnahme an dem Projekt bewerben. Über 100 Bewerbungen wurden eingereicht, das Losverfahren hat entschieden. Jede teilnehmende Grundschule bekommt vier Wunschmodule plus einen medienpädagogischen Elternabend. Im Schuljahr 2022/23 werden die Regierungsbezirke Karlsruhe und Tübingen eingeladen.SWR Angebote zu Meinungs- und InformationsfreiheitDer SWR ist mit Modulen zu Meinungs- und Informationsfreiheit dabei. "SWR Mediendetektive" heißt ein zweitägiges Videoprojekt in den Schulen und "Knietzsche macht Nachrichten" nimmt die Entstehung und Verbreitung von Nachrichten genauer unter die Lupe.Starke Partner in Sachen MedienkompetenzDas Projekt "Medienrechte für Kinder" ist ein Angebot des SWR und seiner Kooperationspartner: Aktion Jugendschutz, Kultusministerium Baden-Württemberg, Klicksafe, Jugendschutz.net, Landesanstalt für Kommunikation, Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, Landeszentrale für politische Bildung und SWR Planet Schule innerhalb der Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg.Die "Medienrechte für Kinder"-Schulen 2021/2022 im ÜberblickSchulverbund Oberndorf 78727 OberndorfGemeinschaftsschule Steißlingen 78256 SteißlingenNeuwies Schule 78669 WellendingenRheinauen-Grundschule 79361 Sasbach a. K.Grundschule Dingelsdorf 78465 KonstanzRatoldusschule Grund- und Gemeinschaftsschule 78315 RadolfzellGrundschule Litzelstetten 78465 KonstanzGoetheschule 71679 AspergMerz Schule 70184 StuttgartNeubergschule Neckarsulm 74172 NeckarsulmGrundschule Burgstetten 71576 BurgstettenKarl-Kühnle-Grundschule 71083 HerrenbergHerderschule Esslingen 73730 EsslingenEichendorffschule Ludwigsburg-Grünbühl 71638 LudwigsburgWeitere Informationen, die Broschüre "Medienrechte für Kinder" zum Download sowie Tipps und frei zugängliches Unterrichtsmaterial gibt es auf http://swr.li/medienrechte-neue-schulen-2021 und SWR.de/medienrechte-kinder (https://www.swr.de/unternehmen/medienkompetenz/Projekt,medienrechte-kinder-106.html)