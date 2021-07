Hannover (www.anleihencheck.de) - In Bezug auf den Spreadausblick bleibt auch in den verbleibenden Monaten die Markttechnik maßgeblich, da wir weder mit fundamentalen noch sentimentgetriebenen Einflussfaktoren auf den Markt rechnen, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB im Kommentar zum Covered Bond-Sekundärmarkt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...