Der Wasserstoff-Sektor hatte sich in den letzten Wochen stabilisiert. Nun kippt die Stimmung und viele Titel aus der Branche geben nach. Auch die Aktie von Ballard Power verlor auf Wochenbasis zweistellig an Wert. Diese Marke muss jetzt halten, um Schlimmeres zu verhindern.Nachdem die Kurse bei vielen Titeln aus dem Wasserstoff-Sektor in der ersten Jahreshälfte stark gefallen sind, hellte sich die Stimmung ab Mitte Mai wieder auf. Im Anschluss feierten viele Aktien aus der Branche ein starkes Comeback ...

Den vollständigen Artikel lesen ...