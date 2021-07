Heute im gabb: Um 10:51 liegt der ATX TR mit -1.34 Prozent im Minus bei 6789 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +0.48% auf 41.5 Euro, dahinter Warimpex mit +0.38% auf 1.335 Euro und Österreichische Post mit +0.00% auf 45.7 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15504 ( -1.21%, Ultimo 2020: 13719). - Wienerberger, Addiko, Strabag, Lenzing und S&T in ihren Erstrunden-Duellen weit vorne- PIR-News: Valneva, Agrana, Research zu AT&S, RBI, Erste Group- Kurze zu OMV und voestalpine- Unser Robot sagt: Addiko Bank, Warimpex, Marinomed und weitere Aktien auffällig, Herbert Juranek führt den 2. Tag im CEO-Ranking- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: UBM, Uniqa, Valneva, VBV, Verbund und Voquz - Börsegeschichte 8.7.: Alles Gute, ...

