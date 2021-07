Die Energiekontor AG lässt die eigene Firmenkasse klingeln: Der Erneuerbare-Energien-Projektentwickler gibt den Verkauf einer zweiten nordwestlich des Tagebaus Garzweiler in Nordrhein-Westfalen gelegenen Windenergieanlage in Jülich Ost an die CEE Group bekannt. Der Verkauf der ersten der beiden baugleichen Anlagen am gleichen Standort war vor rund einem Monat veröffentlicht worden. Erwerber der zweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...