Nach der Fed ist vor der EZB: Europas Anleger sind am Donnerstag in Erwartung geldpolitischer Signale auf Tauchstation gegangen. Der Dax fiel am Vormittag um 1,3 Prozent auf 15.488 Punkte, der EuroStoxx50 sackte um 1,8 Prozent auf 4004 Zähler ab. Wenig Überraschendes lieferte zunächst das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank am Mittwochabend.

Den vollständigen Artikel lesen ...