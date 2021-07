Berlin (ots) - (DBV) Das reichweitenstärkste Tourismus-Netzwerk für Urlaub auf dem Bauernhof und Landurlaub in Deutschland feiert sein 10-jähriges Bestehen. Landsichten.de hat sich seit seinem Launch im Juni 2011 zur wichtigsten Informations- und Buchungsplattform für den ländlichen Tourismus etabliert. Über 2.500 Ferienhöfe bundesweit vermarkten sich mit rund 22.500 Unterkünften auf der Buchungsplattform."Wir sind sehr stolz auf das, was wir in den vergangenen zehn Jahren mit Landsichten erreichen konnten", so Thomas Weyermann, Geschäftsführer bei Landtourismus Marketing. "Mit unserer Plattform können wir Urlaubern maßgeschneiderte Pakete und Inspiration anbieten und verhelfen unseren Gastgebern gleichzeitig zu mehr Online-Sichtbarkeit - ein toller Mehrwert für alle."2020 verzeichnete das Portal erstmals über 5.000.000 Seitenaufrufe von mehr als 1.000.000 Nutzern. Damit haben sich die Zugriffszahlen im Vergleich zu 2012 verzehnfacht. Auch in Sachen Qualität setzt Landsichten Standards: Die Erlebnis- und Servicequalität der qualitätsgeprüften UrlaubsHöfe wird mittlerweile in acht Qualitätssiegeln vergeben. Jedes der acht Qualitätszeichen für den Landurlaub, den Bauern-, Reiter-, Kinder-, Winzer-, Obst-, Fischer- und Erlebnishof steht für einen unverwechselbaren Urlaubstyp und zugleich für unterschiedliche Erlebnisse. Über 1.000 qualitätsgeprüfte Ferienhöfe finden sich auf Landsichten.de."Nicht nur durch Corona entscheiden sich immer mehr Deutsche für Urlaub im eigenen Land und wünschen sich Natur, weitläufige Erholungsräume und nachhaltige Ferienangebote", so Gerald Dohme, stellvertretender Generalsekretär des DBV. Vor allem kleine und mittlere Ferienhöfe profitieren von der Stärke des Internetportals. Durch länderübergreifende Kooperationen und die langjährige Online-Expertise des Gesellschafters Eberl Online soll die Wettbewerbsfähigkeit von Anbietern im ländlichen Raum weiter gestärkt werden.Betreiberin des Tourismus-Netzwerkes ist die vom Deutschen Bauernverband und der Bundesarbeitsgemeinschaft für Urlaub auf dem Bauernhof und Landtourismus in Deutschland e.V. gemeinsam gegründete Landtourismus Marketing GmbH.Im Jubiläumsjahr finden diverse Aktionen für Gäste aber auch Anbieter für Unterkünfte auf dem Land in Deutschland statt. Unter anderem werden im Rahmen von diversen Gewinnspielen Gutscheine für Urlaub auf dem Bauernhof & Land verlost. Für Gastgeber, die bereits bei Landsichten.de dabei sind oder in die erfolgreiche Plattform einsteigen möchten, gibt es ebenfalls rabattierte Vermarktungsmöglichkeiten und auch attraktive Einstiegspakete. Mehr Informationen erhalten Landurlauber unter www.landsichten.de oder per E-Mail unter urlaub@landsichten.de.Interessierte Gastgeber klicken einfach auf www.landsichten.de/dabeisein oder wenden sich bitte direkt an service@landsichten.de.Pressekontakt:Deutscher Bauernverband (DBV)Axel FinkenwirthPressesprecherClaire-Waldoff-Str. 710117 Berlina.finkenwirth@bauernverband.net030-31904-240Original-Content von: Deutscher Bauernverband (DBV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6599/4963228