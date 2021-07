Brüssel (www.anleihencheck.de) - Säkulare Stagnation ist ein Begriff, dem ein langfristiger Aspekt innewohnt, so Peter De Coensel, CIO Fixed Income bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Er beziehe sich auf einen Zustand geringen Wirtschaftswachstums, der durch erhöhtes Sparen und einen anhaltenden Mangel an Investitionen herbeigeführt werde. Säkulare Stagnation setze in dem Moment ein, in dem es der staatlichen Fiskalpolitik (Ausgaben und Investitionen) an Aggressivität fehle. Hier sollte man weder auf die aggressiven fiskalischen Programme schauen, die derzeit zum Tragen kämen, noch auf die Wachstumsschätzungen für 2021, 2022 oder gar 2023, sondern auf die Ergebnisse für das nächste Jahrzehnt. ...

