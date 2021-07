Schloss Dennenlohe (ots) - Es ist wieder soweit - 20.000 Rosen blühen im Schlosspark Dennenlohe und sind das aktuelle Highlight mit ihren Millionen von Blüten. Dennenlohe im Rosenzauber...In den vergangenen Jahren hat der Grüne Baron den langestreckten Rosenberg mit tausenden von Steinen erschaffen, der jetzt in voller Blütenpracht steht. Zurzeit erstreckt sich über den gesamten Berg ein wunderschönes Farbspiel, das alle menschlichen Sinne in seinen Bann zieht. Von Gelb, Orange zu Rot, von Rosa bis hin zu tiefstem Violett - das Naturschauspiel ähnelt schon fast einem Sonnenuntergang. Doch nicht nur für das Auge ist das bunte Rosenmeer ein Erlebnis, auch der zarte Duft der Rosen lässt jeden Besucher für einen langen Augenblick die Zeit vergessen.Stillstand herrscht im Landschaftspark Dennenlohe auch nach der Fertigstellung des Rosenberges und des Bhutan Tempels nicht. Baronin und Baron von Süsskind haben bereits ein neues Projekt ins Leben gerufen: Im Park wurde gerade ein japanischer Teepavillon auf einer Insel mitten im Schlossweiher aufgebaut, den der grüne Baron von einem begeisterten Gartenbesucher geschenkt bekommen hat. Und so baggert er wieder, der grüne Baron...Mit mehreren Baggern erschafft er in Dennenlohe ein weiteres besonderes Stück Naturparadies ganz nach seinen Vorstellungen. Eine Idylle am Wasser, die schon bald alle Besucherinnen und Besucher begeistern wird.Der Schloss- und Landschaftspark Dennenlohe hat täglich von 10 - 17 Uhr geöffnet. An Sonntagen hat zudem der Privatgarten rund ums Schloss seine Türen geöffnet und es finden interessante Führungen mit dem Grünen Baron statt. Hier kann man sich von der Leidenschaft des Grünen Barons für Natur und Garten anstecken lassen. Auch Vierbeiner lieben Dennenlohe - es gibt Hundespieltage, Trüffelsuch- und Gehölzpathogenspürhundekurse, die Deutsche Doggenshow und vieles mehr. Alle Infos und Termine unter www.dennenlohe.de.Eines der Highlights auf Schloss Dennenlohe ist die jährliche Verleihung des Deutschen Gartenbuchpreises gemeinsam mit dem Kooperationspartner STIHL. Auf YouTube findet sich hierzu ein exklusiver Film zur Verleihung aus dem Jahr 2021 (https://www.youtube.com/watch?v=TxKOYudaJdc).Pressekontakt:Sabine Freifrau von Süsskindinfo@dennenlohe.de09836 96888Original-Content von: Schloss Dennenlohe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68359/4963235