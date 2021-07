DGAP-Ad-hoc: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

niiio finance group AG: niiio finance group hat Wandelanleihe in Höhe von 5 Millionen Euro vollständig platziert



08.07.2021 / 12:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc (Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR)





niiio finance group hat Wandelanleihe in Höhe von 5 Millionen Euro vollständig platziert



Görlitz, 8.Juli 2021: Die niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset und Wealth Management, gibt die erfolgreiche Platzierung ihrer Pflichtwandelanleihe mit Endfälligkeit 2026 im Gesamtnennbetrag von 5.000.000 Euro bekannt. Die Wandelanleihe ist in insgesamt bis zu 5.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von bis zu 5.000.000 Euro wandelbar.



Die Gesellschaft hatte diejenigen Teile der Wandelanleihe, die nicht von Bestandsaktionären gezeichnet wurden, seit Ende Mai im Rahmen einer Privatplatzierung weiteren interessierten Investoren zur Zeichnung angeboten. Sie konnte damit das gesamte Volumen von 5 Millionen Euro ausschöpfen. Die nicht nachrangige und unbesicherte Pflichtwandelanleihe hat einen jährlich nachträglich zahlbaren Kupon von 4 Prozent p.a.. Seit dem 31. Mai 2021 ist die Wandelanleihe der niiio finance group AG (WKN NIINGR 4 05/31/2026 Corp) im Open Market der Börse Frankfurt handelbar.



Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös für weitere Investitionen vor allem in die Distributed Ledger-Technologie und darüber hinaus in den neuen Algo-Robo-Advisor der zweiten Generation und weitere Algorithmus-Produkte sowie potenzielle Unternehmenszukäufe zu verwenden.











Kontakt:

Regine Petzsch

Tel: +49 (89) 286593-29

Kontakt:

Regine Petzsch

Tel: +49 (89) 286593-29

E-Mail: Regine.Petzsch@advicepartners.de

