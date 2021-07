Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financials bewegte sich gestern erneut innerhalb einer engen Range jedoch mit einer leicht nachgebenden Tendenz, so die Analysten der Helaba.Deutlich mehr Aktivität könne vom Primärmarkt vermeldet werden. Gleich vier Emissionen seien platziert worden. Die Sparebank 1 sei mit einem 6-jährigen, grünen SNP-Papier (500 Mio. EUR) an den Markt gekommen. Auch die Arion Banki und die Banca Populare di Sondrio seien im grünen Segment unterwegs gewesen. Erstgenannte mit einem 300-Mio.-EUR-Bond mit 4-jähriger Laufzeit, Letztgenannte habe ein 6-jähriges SP-Papier (500 Mio. EUR, WNG) emittiert. Die Aareal Bank habe die bis November 2027 laufende Anleihe um 250 Mio. EUR aufgestockt. Alle hätten auf gute Nachfrage getroffen, was eine Überzeichnung der Bücher zur Folge gehabt habe. ...

