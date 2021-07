Vitesco Technologies hat die neue Generation seines elektrischen Achsantriebs vorgestellt. Der EMR4 soll bei gleicher Leistung um 25 Prozent leichter sein, verspricht der Hersteller - und bei geringeren Kosten ein größeren Leistungsspektrum abdecken können. Gebaut wird der EMR4 unter anderem in China. Die Weltpremiere des Antriebs hat Vitesco in China gefeiert: In Shanghai findet derzeit das 13. Transmission ...

