Auch in diesem Jahr hat die F.A.Z. eine Rangliste der größten deutschen Versicherungskonzerne erstellt. Welche Versicherungsgruppen zu den Top Ten mit den meisten Bruttobeitragseinnahmen im Jahr 2020 zählen, zeigt eine AssCompact Bildergalerie. [Bild: © SIGNAL IDUNA]" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> 10. SIGNAL IDUNA Im vergangenen Jahr noch auf Platz 11, hat sich die SIGNAL IDUNA in diesem Jahr den Platz in den Top Ten von der Zurich zurückerobert. Der Versicherer steigerte seine Bruttobeitragseinnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...