Deutsche Exporte steigen im Mai leicht

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im Mai wie erwartet leicht gesteigert. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 0,3 Prozent mehr als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus in dieser Höhe vorausgesagt. Die Exporte sind damit den 13. Monat in Folge gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 36,4 Prozent höher.

ING: Deutsche Exportstruktur hat sich verändert

ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski weist auf Verschiebungen in der Exportstruktur Deutschlands hin: In der ersten Jahreshälfte blieben die USA das wichtigste einzelne Exportziel, während China zum zweitwichtigsten Ziel wurde und diesen Platz von Frankreich übernahm. Die veränderte Rolle Chinas habe sich auch daran gezeigt, dass die chinesischen Industrieexporte erstmals die deutschen übertrafen. "China ist nicht mehr nur ein willkommenes Exportziel für deutsche Hersteller, sondern hat sich zu einem harten Konkurrenten auf den globalen Märkten entwickelt", sagt Brzeski.

VP Bank: Exporte entziehen sich dem Materialmangel

Der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel, hebt hervor, dass sich die deutschen Exporte dem Materialengpässen bislang entziehen können. "Die Unternehmen schaffen es, genügend Waren in den Versand zu geben", schreibt er in einem Kommentar. "Die starke Exportorientierung der deutschen Industrie wird oftmals bemängelt. Doch bei aller berechtigter Kritik, während der Corona-Pandemie war die starke Exportwirtschaft eine Wohltat."

Landgericht Leipzig: Negativzinsen von Sparkasse sind zulässig

Von der Sparkasse Vogtland erhobene Negativzinsen auf Girokonten für Neukunden und das Kontomodell wechselnde Bestandskunden sind zulässig. Das entschied das Landgericht Leipzig in einem Urteil. Es wies damit eine Klage der Verbraucherzentrale Sachsen gegen ein von der Sparkasse eingeführtes sogenanntes Verwahrentgelt weitestgehend ab. Einzig für ein Kontomodell für Schüler und Studenten, das mit kompletter Gebührenfreiheit beworben werde, dürfe kein Verwahrentgelt erhoben werden.

Händler erwarten Preiserhöhungen wegen Engpässen im Frachtverkehr

Aufgrund weltweiter Engpässe im Frachtverkehr rechnen Händler in Deutschland mit Lieferengpässen und Preiserhöhungen. "Wir haben große Schwierigkeiten, Frachtkapazitäten für unsere Bestellungen auf den Schiffen zu bekommen", sagte der Chef des Textildiscounters Kik, Patrick Zahn, dem Handelsblatt. "In der wichtigsten Zeit des Jahres fehlt uns die Ware". Auch die Preise für den Transport von Fracht stiegen demnach an.

Umfrage: Getrübte Stimmung bei Startup-Unternehmen

Die Stimmung unter Startup-Unternehmen in Deutschland hat sich eingetrübt. Nur noch 39 Prozent der Jungunternehmen sahen in den vergangenen zwei Jahren eine Verbesserung der Lage für Startups, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage des Digitalverbands Bitkom ergab. 35 Prozent werteten die Lage als unverändert, jedes fünfte Startup sieht eine Verschlechterung der Lage. Vor einem Jahr sprachen noch 47 Prozent von einer verbesserten Lage, lediglich 8 Prozent sahen eine Verschlechterung.

Scholz will private mit gesetzlicher Pflegeversicherung zusammenlegen

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will als ersten Schritt hin zu einer Bürgerversicherung die private mit der gesetzlicher Pflegeversicherung zusammenlegen. Das Ziel sei eine Pflege-Vollversicherung, sagte der Bundesfinanzminister in einem Gespräch mit der Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele. Die Pflegeversicherung soll nur der Einstieg sein, auch für die Krankenversicherung will Scholz im Fall einer Regierungsbeteiligung perspektivisch einen Einstieg in die Bürgerversicherung.

Verfassungsschutz Baden-Württemberg hält Verschwörungsideologie für große Gefahr

Der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg hält die Gefahr durch auf Verschwörungsideologien basierenden Extremismus für äußert hoch. "Je größer der Hass gegenüber den propagierten Feindbildern wird, desto gefährdeter sind diese Personengruppen", erklärte Innenminister Thomas Strobl (CDU) bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts für das Jahr 2020 in Stuttgart. Demnach ist die Corona-Pandemie ein "Nährboden für extremistische Verschwörungsmythen sowie für Hass und Hetze".

Konjunkturdaten

Mexiko Verbraucherpreise Juni +0,53% (PROG: +0,52%) gg Vm

Mexiko Kernrate Verbraucherpreise Juni +0,57% (PROG: +0,56%) gg Vm

