Thomas Kehl spricht mit dem Börsenexperten Markus Koch im folgenden Video über seine Anfänge als Börsianer, seinen Start in New York und die Zeit bei Bear Stearns. Auch geht es um die Frage, in wie weit die Deutschen in Sachen Aktienkultur zu den Amerikanern aufgeschlossen haben. Ein sehenswertes Video!

