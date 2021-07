GURGAON/INDIEN (IT-Times) - Der indische Online-Lebensmittel-Lieferdienst Zomato strebt an die Börse und hat nun für das Initial Public Offering (IPO) die Emissionspreisspanne für die Aktie veröffentlicht. Zomato Media Pvt. Ltd., ein Food-Delivery-Startup in Indien, gab heute bekannt, rund 1,3 Mrd. US-Dollar...

