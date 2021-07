Die Aktie von BioNTech steht am heutigen Donnerstag erneut unter Druck. Am frühen Nachmittag notiert das Papier gut sechs Prozent im Minus bei 164,35 Euro. Die Sorge um eine nachlassende Wirkung bei neuen Varianten belastet.So hatte Israel zuletzt gemeldet, dass seit dem 6. Juni die Wirksamkeit der Impfung bei der Verhinderung einer Infektion in Israel auf 64 Prozent gesunken sei. Dies sei auch bei der Verhinderung einer Erkrankung mit Symptomen der Fall. Allerdings wehre die Impfung demnach zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...