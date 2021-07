Vor wenigen Minuten hat der deutsche Leitindex ein neues Tagestief markiert: Der DAX verliert über 300 Zähler auf 15.368 Punkte. Die massive Unterstützung von 15.500 konnte also nicht verteidigt werden - jetzt droht sogar ein Rücksetzer auf die runde 15.000-Punkte-Marke. An den Börsen herrscht am Donnerstag Ausverkaufsstimmung. Nicht nur der DAX notiert dick im Minus, auch die US-Futures sind tiefrot. Der Dow-Future liegt 1,4 Prozent oder fast 500 Zähler tiefer. Ähnliche Verluste verbuchen S&P ...

