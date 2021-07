ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BHP Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2300 Pence belassen. Analyst Carsten Riek erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Prognosen für den Eisenerzpreis in diesem und im kommenden Jahr. Die weltweite Nachfrage dürfte groß bleiben angesichts einer starken Stahlproduktion in China und einer sich erholenden Stahlnachfrage außerhalb Chinas./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2021 / 04:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH0P3Z91

BHP GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de