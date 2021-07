Mindbreeze ein führender Anbieter von Appliances und Cloud-Services im Bereich Information Insight, zählt erneut zu den Top 50 Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Die "AI 50"-Liste wird jährlich vom Magazin KMWorld veröffentlicht.

"Es ist toll, auch in diesem Jahr dabei zu sein. Als eines der Top 50 Unternehmen in diesem Bereich sind wir bestrebt, innovative KI-Methoden einzusetzen, um unseren Kunden den größtmöglichen Nutzen zu bieten. Advanced AI in unserem Produkt ermöglicht Kunden einen besseren Einblick in ihre Daten von der Konkurrenzbeobachtung über Customer Service bis hin zu Produktinformationen und Geschäftszahlen. Diese Leistungsfähigkeit macht Mindbreeze InSpire zu einer unverzichtbaren Lösung für geschäftskritische Entscheidungen", erklärt Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze.

"Unterschiedliche KI-Technologien wie maschinelles Lernen, natürliche Sprachverarbeitung und Workflow-Automatisierung werden zunehmend in Unternehmen eingesetzt", hebt Tom Hogan, Herausgeber der KMWorld, hervor. "Ihr Ziel dabei ist klar: Diese Unternehmen wollen in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt überzeugen, indem sie die Interaktion mit Kunden optimieren, dezentrales Arbeiten unterstützen, Prozesse rationalisieren und auch die Entscheidungsfindung verbessern. Um jene Anbieter von Wissensmanagementlösungen hervorzuheben, deren Angebote bereits Intelligenz und Automatisierung enthalten, erstellen wir die ‚AI 50: The Companies Empowering Intelligent Knowledge Management'-Liste."

Die Top 50 KI-Unternehmen sind auf der KMWorld-Website abrufbar.

Mindbreeze InSpire nutzt eine Kombination aus traditionellen Suchmethoden und innovativen Ansätzen der Datenanalyse aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, um Unternehmensinformationen zu interpretieren und Antworten auf wichtige Geschäftsfragen zu liefern. Viele der größten Unternehmen weltweit darunter einige der 2.000 führenden Unternehmen aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen nutzen bereits Mindbreeze InSpire als Standardprodukt, wenn es um die intelligente Verknüpfung, Auswertung und Bereitstellung ihrer Unternehmensinformationen geht.

Mehr Informationen, wie Unternehmen von KI-gesteuertem Wissensmanagement profitieren, unter: https://inspire.mindbreeze.com/try-buy

Über KMWorld

KMWorld ist der führende Herausgeber, Informationsprovider und Konferenzveranstalter im Bereich Wissensmanagement, Dokumentenmanagement und Content Management. KMWorld ist eine Verlagseinheit von Information Today, Inc.

Über Mindbreeze

Mindbreeze ist ein international führender Anbieter von Appliances und Cloud-Services für Enterprise Search, angewandte künstliche Intelligenz und Wissensmanagement. Das globale Partnernetzwerk ermöglicht eine zeitzonenunabhängige Kundenbetreuung weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mindbreeze.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter @Mindbreeze.

