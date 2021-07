Die Ölpreise an den internationalen Börsen zieht es weiter steil nach unten. Nach bis zu 78 Dollar je Barrel Rohöl (Brent) am Dienstag, sind am Donnerstagvormittag nur noch 72,50 Dollar Stand der Dinge. Die nationalen Heizölpreise fallen ebenfalls und erreichen mit einem Tages-Minus von rund einem Cent bzw. Rappen je Liter den niedrigsten Stand seit Monatsbeginn. In Erwartung weiter Preisrückgänge ...

