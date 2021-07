DJ PTA-Adhoc: PEARL GOLD AG i.L.: Zum Stand des Minenbetriebs der FABOULA GOLD S.A.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta027/08.07.2021/13:50) - Die PEARL GOLD AG i.L. ist von der FABOULA GOLD S.A. über den aktuellen Stand des Betriebs der Goldmine in Mali unterrichtet worden wie folgt:

Die Wiederaufnahme des Betriebs ist durch die Auswirkungen des Coronavirus verzögert worden, insbesondere durch die Unterbrechung internationaler Lieferketten. Essentielle Ersatzteile kamen mit erheblicher Verspätung an. Daher wurde die Wiederaufnahme der Förderung auf 2021 verschoben und soll im Laufe des Monats Juli beginnen, anfangs mit verminderter Kapazität.

FABOULA GOLD S.A. teilte auch die wesentlichen Ergebnisse einer Prüfung der Goldvorkommen durch die SGS Canada mit. Diese bezeichnete die Mineralisierung als gut entwickelt und sah ein Potential zur Lokalisierung zusätzlicher Vorkommen. Die angezeigte Goldmenge ("indicated") in Kodiéran unterschied sich nur ca. 3 Prozent von früheren Kalkulationen der FABOULA GOLD S.A.; die vermutete Goldmenge ("inferred") lag ca. 31 Prozent niedriger, doch beruhten die Berechnungen der SGS auf einer kleineren Fläche. Testbohrungen der FABOULA GOLD S.A. an weiteren Stellen innerhalb des Konzessionsgebietes zeigten ebenfalls mineralisierte Zonen. Wir werden Sie über weitere Informationen und Entwicklungen auf dem laufenden halten.

Die Goldabbaukonzession der FABOULA GOLD S.A., die ursprünglich bis 2027 befristet war, ist bis 2050 verlängert worden und ist jeweils um zehn weitere Jahre verlängerbar, bis die Goldvorkommen erschöpft sind.

Die PEARL GOLD AG i.L. hält 25 Prozent der Gesellschaftsanteile an der FABOULA GOLD S.A. und hat gegen sie Ansprüche auf die Lieferung von 31.973 Feinunzen Gold.

Aussender: PEARL GOLD AG i.L. Adresse: c/o Malmendier Legal, Kurfürstendamm 213, 10719 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Julia Boutonnet Tel.: +49 30 59 00 30 436 E-Mail: info@pearlgoldag.com Website: www.pearlgoldag.com

ISIN(s): DE000A0AFGF3 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

