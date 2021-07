Auburn Hills, Mich. (ots/PRNewswire) - -TI Fluid Systems (LSE:TIFS), ein weltweit führender Anbieter von Flüssigkeitssystemen für die Automobilindustrie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die thermischen Kühlflüssigkeitssysteme für den neuen Jeep® Wrangler 4xe Plug-in-Hybrid 2021 liefern wird. Der technologisch fortschrittlichste Wrangler aller Zeiten bietet emissionsfreies, verdeckfreies Fahren im offenen Gelände und auf der Straße, mit einer rein elektrischen Reichweite von bis zu 25 Meilen und einer Gesamtreichweite von fast 400 Meilen.TI Fluid liefert EV-Kühlmittel-Thermokreisläufe und gebündelte Baugruppen aus den bewährten Materialien des Unternehmens und wird ebenfalls neue, von TI Fluid Systems entwickelte Kunststoff-Polymerrohre für hohe Temperaturen bereitstellen. Die neuen Polymerrohre stellen eine sehr wichtige Innovation dar: Sie reduzieren das Gewicht und steigern die Effizienz von elektrifizierten Fahrzeugen. Die Fluid-Handling-Baugruppen übertragen das herkömmliche Kühlmittel für den Verbrennungsmotor und den Innenraumkomfort und gewähren ein zusätzliches Wärmemanagement für die PHEV-Batterie und die elektronische Steuerung. Diese Produkteinführung ist das Ergebnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Stellantis und TI Fluid Systems bei der Entwicklung optimierter Leichtbau-Alternativen für das Wärmemanagement in sehr anspruchsvollen Sport Utility Electric Vehicle-Anwendungen."Wir sind sehr stolz darauf, unser Produktportfolio für Elektrofahrzeuge zu erweitern und den Jeep® Wrangler 4xe und seine legendären Off-Road-Fähigkeiten zu unterstützen", kommentierte Bill Kozyra, Präsident und CEO von TI Fluid Systems. "Effiziente und leichte thermische Systeme sind entscheidend, um die Anforderungen an Leistung und Reichweite für Autoliebhaber zu erfüllen, die ein umweltfreundliches Off-Road-Erlebnis suchen."Informationen zu TI Fluid SystemsTI Fluid Systems ist ein weltweit führender Hersteller von Flüssigkeitsspeicher-, transport- und -abgabesystemen, die in erster Linie für den Markt der leichten Nutzfahrzeuge bestimmt sind. Mit fast 100 Jahren Erfahrung im Bereich der Flüssigkeitssysteme für die Automobilindustrie verfügt TI Fluid Systems über Produktionsstätten an 107 Standorten in 28 Ländern und beliefert alle großen globalen OEMs.Für weitere Informationen besuchen Sie www.tifluidsystems.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/811902/TI_Automotive_Logo.jpgPressekontakt:Erica DzwonkiewiczDirector of Marketing & Communicationsedzwonkiewicz@tifs.com+1-248-296-8419Original-Content von: TI Fluid Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140062/4963509