Die hanseatische Lloyd Fonds AG hat sich seit ihrer Gründung in ganz Deutschland etabliert. Mit ihren drei Geschäftsfeldern verwaltet sie AuM von über 1,85 Milliarden Euro. Vermögensvermehrung hat bei der Lloyd Fonds AG absolute Priorität.Hamburg meine Perle - die Geschichte der Lloyd Fonds AG1995 wurde die Lloyd Fonds Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG in Hamburg gegründet. Dort hat das Unternehmen bis heute seinen Hauptsitz. Die Hansestadt wurde passend gewählt, da Lloyd Fonds bis 1999 ausschließlich geschlossene maritime Fonds entwickelte und vertrieb. In den folgenden Jahren erschloss sich die Aktiengesellschaft weitere Branchen und vergrößerte ihr Anlagespektrum: Windenergie, Immobilien, britische Kapitallebensversicherungen, Private-Equity-Fonds, Hotelimmobilienfonds und Investments in Flugzeuge wurden in die Investmentpalette aufgenommen. Seit 2001 hat Lloyd Fonds den Rechtsstatus einer AG.

