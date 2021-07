Heute wollen wir Ihnen einen Dividendenwert verstellen, der steigenden Ausschüttung mit moderaten Kurschancen kombiniert. Ein solches Profil ist kein Fall für unsere Empfehlungsliste. In Zeiten, wo die Zinsen für Sparguthaben und Tagesgeld quasi bei null liegen, sind neue Ansätze gefordert. Dividendenwerte mit einem soliden Geschäftsmodell und stabilen Ausschüttungen stellen hier längst eine echte Alternative zum Sparbuch oder zu Anleihen dar. Unser heutiges Special ist der Auftakt zu einer Serie, in der wir in unregelmäßigen Abständen ausgesuchte Dividendentitel vorstellen.

