Wien (www.fondscheck.de) - Vontobel hat Stella Ma zur leitenden Portfoliomanagerin für seine globale Hochzinsanleihenstrategien ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Vor ihrem Wechsel zu Vontobel sei Ma bei Julius Bär Investment Management angestellt gewesen, wo sie für die globale High-Yield-Strategie verantwortlich gewesen sei. Davor sei sie Portfoliomanagerin und Partnerin von Bluecrest Capital Management in London und Genf gewesen. Dort sei Ma für Long-Short-Strategien im Bereich Hochzinsanleihen, Crossover-CDS und europäische Unternehmensanleihen zuständig gewesen. Erfahrungen mit Hochzinsanleihen habe Ma als Kreditanalystin bei Morgan Stanley und ING Financial Markets in London und Amsterdam gewonnen. (News vom 07.07.2021) (08.07.2021/fc/n/p) ...

