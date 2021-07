Hamburg (www.fondscheck.de) - Das Wealth & Asset Management von Berenberg hat sich zum 01.07.2021 mit einem hochkarätigen Fondsmanager verstärkt, so Berenberg in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ralf Walter (51) kommt von Allianz Global Investors, wo er zuletzt für marktneutrale Aktienstrategien verantwortlich war. Er wird aus Frankfurt heraus tätig sein und direkt an Matthias Born, Co-Head Asset & Wealth Management und Leiter der Aktienplattform, berichten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...