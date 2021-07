Die Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH hat von Hyundai die ersten E-Autos vom Typ Kona Elektro übergeben bekommen. Jährlich soll der südkoreanische Autohersteller nun bis zu 200 weitere Elektro-Fahrzeuge an Coca-Cola ausliefern. Zur Größenordnung der Flottenumstellung ist Folgendes bekannt: Coca-Cola strebt an, seine rund 2.300 Dienst- und leichten Nutzfahrzeuge in Deutschland vollständig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...